César Acuña es uno de los hombres más ricos del Perú. Eso a pocas personas le queda duda. Aunque, el candidato presidencial de Alianza Por el Progreso aseguró que el no se “da cuenta que es rico”.

“Yo no me doy cuenta que soy rico, porque trato en lo posible de compartir, ayudo a mucha gente”, dijo César Acuña en ATV Noticias Al Estilo Juliana.

En otro momento de la entrevista aseguró que pese a que no aparece en los primeros lugares de las encuestas siente que sí puede ganar la elección.

“Yo soy muy optimista, yo no he perdido ninguna elección, las dos veces de congresista, las dos de alcalde. El año 2016 me excluyeron y si no me hubieran excluido estoy convencido que ganaba porque veía plazas llenas. Tengo fe que el pueblo peruano escoja a un candidato con experiencia en gestión pública”, señaló.

Por último contó que lo motiva a buscar la presidencia. “Busco servir a mi país, trabajar por mi país, devolver lo que este país me ha dado. Y lo hago porque los niños tienen derecho a vivir mejor que yo, los jóvenes tienen derecho a tener más oportunidades que César Acuña”, señaló.

