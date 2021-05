César Acuña confirmó mediante Twitter, que apoyará a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, debido a que no está de acuerdo con un ‘gobierno estatista’.

“Alianza por el Progreso no votará por Pedro Castillo, porque me preocupa las personas que lo acompañan como Gregorio Santos, Vladimir Cerrón, Anduviri y Yehude Simon. No estamos de acuerdo con un “gobierno estatista”. Debemos defender la institucionalidad, no estoy de acuerdo que desaparezca el Tribunal Constitucional del Perú ni la Defensoría Perú del Pueblo”, se pudo leer al inicio del texto.

#AgendaPolítica @Peru_APP no votará por @PedroCastilloTe porque me preocupa las personas que lo acompañan como Gregorio Santos, Vladimir Cerrón, Anduviri y Yehude Simon. — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) May 3, 2021

“No conocemos a su equipo de Gobierno. No apoyaremos a Castillo, sus 37 congresistas no son de Pedro Castillo, son de Cerrón. Hoy más que nunca no más rencores, tenemos que aprender a perdonarnos y tenemos que hacer una gran alianza para sacar adelante al país. Entre los dos males, el mal menor es apostar por Fuerza Popular. Vamos a respaldar a Keiko Fujimori”, se puede leer.

Casi al final del texto, se puede leer el pedido de Acuña a la candidata presidencial de Fuerza Popular “Pido a Keiko Fujimori su compromiso en “no más corrupción” en el Perú y trabajar por la gente que necesita y no para gente poderosa. No estoy de acuerdo con un gobierno estatista”.