El excandidato presidencial Alfredo Barnechea aseguró este domingo que renunció a su precandidatura presidencial en los comicios internos de Acción Popular debido a que esta agrupación “carece de dirigentes y se encuentra severamente dividida”.

Barnechea, quien encabezaba una lista como precandidato a Palacio de Gobierno, dijo estar en desacuerdo de “las decisiones políticas tomadas” por su agrupación y calificó como un “error histórico” el no haber escuchado a la juventud.

“No estoy de acuerdo con las decisiones políticas tomadas por los representantes de Acción Popular que nunca me fueron consultadas. No escuchar a la juventud en un partido que nació en 1956 como un partido de la juventud es un trágico error histórico”, sostuvo en un video difundido en sus redes sociales.

“Acción Popular carece en la actualidad incluso de dirigentes y se encuentra severamente dividido, no me siento capaz de representar a un partido así. Por eso he decidido retirar mi candidatura de las primarias del partido”, señaló.

Barnechea indicó que otra de las razones por las que declina de su postulación es porque, si llegara a ganar los comicios, “no tendría los instrumentos constitucionales para hacer” la política que propone debido a que el sistema político “no produce gobernabilidad”.

“No existe un sistema de partidos que es en todas partes la base del orden democrático. Habrá para estas elecciones más de una veintena de candidatos a la presidencia, el nuevo Congreso estará fragmentado completamente”, manifestó.

“Comprendí que, así ganara la presidencia, no tendría los instrumentos constitucionales para hacer la política en la que creo, salga quien salga elegido tendrá idéntico problema. No existen las leyes ni la disposición para aglutinar una gran coalición que haga gobernable al Perú”, añadió.

Finalmente, Alfredo Barnechea indicó que la decisión de renunciar a su precandidatura “ha sido muy difícil”, pero dijo que ha tomado la misma porque el país “requiere concentración de esfuerzos y no fragmentación de representaciones”.

Este viernes, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, quien fue parte de la plancha presidencial encabezada por Barnechea el año 2016, reveló que el excandidato presidencial renunció a su postulación en las primarias de Acción Popular.

“Sí, efectivamente se ha retirado. Yo hablé anoche con él y me lo confirmó. No he visto una carta de renuncia, pero él me lo dijo y, por lo tanto, yo creo que es cierto que se ha retirado. Ha hecho una evaluación de la situación del partido, de la situación social, económica y sanitaria del país; además de posturas diversas del partido. Su decisión es sumamente personal”, declaró.