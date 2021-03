Aldo Mariátegui en su programa “Yo Caviar” tuvo duras palabras para George Forsyth, postulante a la Presidencia de la República por el partido Victoria Nacional.

“Forsyth es el candidato del establishment, se les ha caído Guzmán, De Soto no ha dado fuego y les queda Forsyth. Con Keiko Fujimori no van a ir, tampoco con Lescano que es un populista de izquierda y Aliaga que es un populista de derecha ha chocado con ellos. Se ve claramente que el candidato del establishment es Forsyth, un arquero de fútbol que no tiene mucho en la cabeza pero así estamos”, dijo Aldo Mariátegui.

