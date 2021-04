Alberto Beingolea fue el candidato presidencial invitado de este sábado en “La Escuelita de la Tía Gloria” de JB en ATV.

El candidato ingresó al ritmo de “La Banda de Hola Yola” buscando convencer a los peruanos de que le den su voto este 11 de abril.

“Porque me conoces de toda la vida, me viste crecer, me viste estudiar, trabajar, profesor, sabes quien soy, que soy chambero como tú”, fue el mensaje que Alberto Beingolea envió a los electores.

Alberto Beingolea en estos momentos en JB Noticias (ATV).. en vivo!!!#BeingoleaPresidente https://t.co/7fKhnAtI4M — Sarita Sánchez (@Saritaperu) April 4, 2021