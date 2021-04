Alberto Beingolea ha comenzado a tener mayor protagonismo luego del debate del JNE. Es más, en los últimos días su nombre fue relacionado con el de Verónika Mendoza pues aseguraron que votaría por ella.

¿Qué pasó? En una entrevista, Alberto Beingolea dijo que entre Yonhy Lescano y Verónika Mendoza él preferiría a la líder de Juntos Por el Perú. Sus palabras fueron sacadas de contexto y en otro vídeo dejó claro que no votará por ella.

“Un saludo especial a mis amigos de la izquierda que son muy divertidos y no paran de atacarme, parece que están muy nerviosos, en todas las redes sociales me atacan y ahora han inventado que yo voy a votar por Verónika, han sacado de contexto una frase mía, la han editado y ahora están diciendo “Beingolea va a votar por Verónika”. No, no. Aunque vuelva a nacer no. En cien años no”, dijo en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Aclarando a la izquierda: ni volviendo a nacer votaría por Veronika. pic.twitter.com/NW61eIlSwa — Alberto Beingolea (@BeingoleaA) April 3, 2021