El programa de “El valor de la verdad” que grabó Shirley Arica fue reemplazado por el de Janet Barboza. Todos los seguidores del programa de Beto Ortiz quedaron sorprendidos en las redes sociales.

“Tanto anuncio para nada”, “¿Qué pasó con el programa de Shirley Arica?”, “¿Alguien me explica qué pasó con ‘El valor de la verdad’?”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en las redes sociales.

Como se recuerda, “El valor de la verdad” ya había adelantado que la modelo hablaría de los futbolistas de la Selección Peruana, como Jefferson Farfán, Christian Cueva, Luis Advíncula, Yoshimar Yotún, y del cantante Christian Domínguez.

Sobre Cueva, Shirley Arica reveló en el adelanto: “... Las cosas con ella no iban bien, de que probablemente se iba a separar y, bueno, por qué una chica tan linda está sola, lo que siempre te dicen... Se puso como que, no sé, yo no podía bailar, o si volteo, y qué miras y a dónde vas, y quién es él... y de ahí quería seguir tomando en otro lado, y yo me quería ir a mi casa. Como que me quiso llevar obligada, dije que no... él me insultó cuando yo bajo del carro, porque yo le tiro la puerta”.

janet barboza en EVDLV

La modelo peruana también contó sobre el encuentro que tuvo con Christian Domínguez. "En la sala con Christian... Agarramos, yo me saqué la parte de arriba y me eché boca abajo... y en eso siento que alguien se sube encima mío y que me comienza a acariciar, yo estaba media ‘zampada’... estaba que, no sé, que se echaba y me tocaba por acá... me comenzaba a ‘paletear’, pues”, contó.

Cabe indicar que Beto Ortiz eliminó el primer video del adelanto de Shirley Arica en su cuenta de Instagram. El conductor de televisión publicó un poema del peruano Óscar Limache titulado ‘Autorretrato con púas’.

Pasaron unos días y Ortiz reveló que el programa de Shirley Arica sí sería transmitido este fin de semana.

También te puede interesar

[RESUMEN DEL PARTIDO] Flamengo venció 2-1 a River Plate en el Monumental y es el campeón de la Copa Libertadores 2019 tras doblete de Gabigol

Flamengo Campeón de Copa Libertadores | Filipe Luis se quejó en vivo del campo del estadio Monumental | VIDEO

River vs. Flamego | Así celebraron los hinchas del ‘Mengao’ con el doblete de ‘Gabigol’ | VIDEO

Flamengo campeón de la Copa LIbertadores: Jorge Jesus hizo historia al ser el primer técnico extranjero en sacar campeón de América a un club brasileño

River vs. Flamengo: Gabigol emuló a jugador de la Copa Perú y rompió la ‘maldición’ de tocar la copa para consagrarse campeón con el Mengao | FOTO