Alexandra Méndez, la popular ‘Chama’, contó en “El valor de la verdad” de Beto Ortiz que el jugador de la selección peruana, Anderson Santamaría la pretende por redes sociales.

'La Chama’ contó que el futbolista le habló por mensaje de Instagram, pero ya no conversa con él porque es “intenso” y prefiere mantener su distancia. “Él es de los más jovencitos de los futbolistas. Es buen pana. Le encanta mis fotos. Siempre para pendiente de mis eventos”, comenta la modelo venezolana.

“La vez pasada tuvo un evento en Huánuco y, como él es de ahí, me dijo que era una lástima que no podía ir porque estaría en México”, agrega sobre el jugador del Atlas F. C. de la Primera División de México.

La modelo indicó que el futbolista se pone “fastidioso” y no le contesta porque “se pone intenso”. “Es muy chibolo, tiene que madurar todavía”, sentencia ‘La Chama’.

‘La Chama’ revela que el jugador Anderson Santamaría la pretendía (Video: Latina)