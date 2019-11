El futbolista Christian Cueva vuelve a estar envuelto en la polémica tras ser mencionado –nuevamente- en “El valor de la verdad”. La modelo Shirley Arica aseguró que el jugador del Santos de Brasil le coqueteó diciéndole que tenía una mala relación con su esposa Pamela López.

Al respecto, Alexandra Méndez, conocida como la ‘Chama’, decidió pronunciarse. La modelo que dijo que el futbolista le enviaba mensajes a través de las redes sociales y la invitaba a salir, aseguró al diario Trome que Christian Cueva es un “mentiroso y tramposo”. Además, reveló que usó la misma estrategia con Shirley Arica.

“Qué fastidio hablar de ese tipejo (Cueva), es un mentiroso y tramposo. No sé cómo se le ocurrió decir que mentí y la misma historia le dijo a Shirley, de que estaba mal con la esposa, que estaban separados, que solo hablaba con ella por sus hijos y más cuentos”, señaló la venezolana al diario Trome.

“Pobre esposa que no se valora y más bien acepta reiteradas veces este tipo de humillaciones. Yo le escribí (a la esposa) para contarle, porque (Christian) me tenía cansada y ella no quiso creerme, luego salió a defender al marido”, añadió.

Asimismo, la ‘Chama’ dijo que Cueva nunca cambiará y cuestionó que su esposa ignore las advertencias de las presuntas infidelidades del futbolista.

“No cambiará jamás. Es pen... y lo será por siempre, y más si la esposa se lo permite”, precisó.

Este sábado, Shirley Arica se presentará en “El valor de la verdad” y contará un incidente que vivió con Christian Cueva luego de rechazar su invitación a “continuar la fiesta”.