El Valor de la Verdad: Génesis Tapia confiesa que Carlos Zambrano le escribía por redes | VIDEO

La modelo Génesis Tapia se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y respondió diversas preguntas sobre su vida privada, entre ellas, que los futbolistas Yordy Reyna y Carlos Zambrano la “afanaban” por sus redes sociales.

Tapia reconoció que el delantero de la Selección Nacional le escribía “muy cariñoso”, pero que no le llamaba la atención porque a ella le gustan “las personas mayores”.

“A mí me han escrito un montón de futbolistas y me han invitado a sus fiestas. Siempre me han gustado las personas mayores. Yordy (Reyna) no reúne (las características), no es de los chicos de los que me sentiría atraída”, reveló Tapia.

“Él me escribió, intentó buscarme una conversación… reiteradas veces intentó tener una comunicación más fluida conmigo. Me imagino que parte de su coqueteo era así. Me escribía a mis redes sociales, me decía: ‘hola, mi amor’… Se creen que son increíbles, pero la verdad son muy básicos”, añadió.

Sobre Carlos Zambrano, Génesis Tapia dijo que el defensa de la Selección Peruana de Fútbol también le escribió mediante sus redes sociales.

“Una de las personas con las que también conversaba es Carlos Zambrano. Ya no me hables de futbolistas, por favor (risas)”, precisó.