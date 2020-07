Taylor Zakhar Pérez, el nuevo coprotagonista de la película de Netflix “El stand de los besos 2” (o “The Kissing Booth 2”), sorprendió a más de uno tras compartir en su cuenta oficial de Instagram un tierno mensaje de cumpleaños a la actriz Joey King.

El actor de 28 años publicó una fotografía donde aparece con Joey en la playa, y en la descripción señaló que estaba agradecido con ella por todo el apoyo que le brindó cuando se unió al rodaje de la cinta.

“Feliz cumpleaños friggen @joeyking. Honestamente, podría escribir sobre esta mujer todo el día. Ella es la razón por la que me uní a la familia KB2, me recibió con los brazos abiertos y el amor, me apoyó, me empujó, me hizo reír (como orinar en mis pantalones y tuvo que revisar mi ropa interior), me inspiró a ser un actor mejor, ella compartió su familia conmigo, LA LISTA SIGUE. Agradecido por ti para siempre. #tbt”, escribió en la leyenda.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus fanáticos fue la tierna respuesta de Joey King. “No puedo imaginar mi vida sin ti. Te quiero”, escribió en los comentario.

Como era de esperarse, sus fanáticos reaccionaron inmediatamente al mensaje y en solo unas horas acumuló más de 33 mil “me gusta”.

Tras el estreno del “El Stand de los Besos 2” en Netflix, los seguidores empezaron a especular un romance entre Joey y Taylor, quien interpreta a Marco en la ficción. Los rumores crecieron desde que los actores empezaron a intercambiando fotografías y mensajes en sus redes sociales.

