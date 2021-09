“El juego del calamar” es una de las series más vistas del momento y muchos se preguntan si habrá una segunda temporada. El director y guionista Hwang Dong-hyuk habló sobre una segunda entrega de este título de Netflix aseguró que no lo tiene en mente, pero tampoco lo descartó.

Hwang Dong-hyuk explicó que el proceso creativo fue muy duro para él porque solía beber mucho para tener inspiración y escribir la serie.

“En mis primeros días, bebía media botella de soju (licor coreano) para que fluyeran los jugos creativos. Ya no puedo hacer eso. Escribir (la serie) fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me tomó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios. Luego consulté verbalmente con amigos y recogí pistas para mejorar a través de mi propio lanzamiento y de sus respuestas”, dijo en una entrevista con la revista Variety.

El director y guionista aseguró que si llega a hacer una segunda temporada no lo haría solo.

“No tengo planes bien desarrollados para ‘El Juego del Calamar 2′. Es bastante agotador pensar en ello. Pero si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados”, comentó.

¿Netflix planea segunda temporada de El juego del calamar?

Por el momento Netflix no se ha pronunciado al respecto, pero podría tomarse un tiempo para tomar la decisión de hacer una secuela. Recordemos que la serie viene siendo Top 1 en el mundo como la más vista y es muy probable que lleguen nuevos capítulos pronto.

El juego del Calamar: Sinopsis oficial

Varias personas en riesgo de exclusión y con serios problemas económicos reciben una misteriosa invitación para participar en un juego. 456 concursantes de toda clase y condición acaban encerrados en un lugar secreto donde deben competir en varios juegos para ganar 45 600 millones de wones. Se trata de juegos infantiles tradicionales coreanos (luz roja, luz verde, etc.), pero los perdedores mueren. ¿Quién se alzará con la victoria y cuál es el objetivo del juego?

TRÁILER OFICIAL