Una inesperada campaña de las dos marcas de indumentaria deportiva más importantes del mundo se vivió en las redes sociales, como respuesta a las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, tras ser víctima de un abuso policial.

Nike publicó un video en sus redes sociales con un mensaje: “No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo”.

Esto se viralizó y tuvo una respuesta inmediata nada menos que de Adidas. “Juntos es como avanzamos. Juntos es como hacemos el cambio”, escribió la empresa alemana.

“Por una vez, no lo hagas. No pretendas que no hay un problema en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No pienses que esto no te afecta. No te sientes y hagas silencio. No pienses que no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio”, es el texto completo que publicó Nike sobre el tema.

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2 — adidas (at 🏡) (@adidas) May 30, 2020

Esta campaña ha tenido miles de comentarios en las redes sociales y todos coinciden en impulsar esta idea para acabar con el racismo en el mundo.