El Coronavirus ha afectado económicamente incluso a aquellos que por años han tenido ahorros importantes y buenas ganancias. Este es el caso de María Antonieta de las Nieves, más conocida como la ‘Chilindrina’ por su personaje en El Chavo del Ocho, quien contó su drama en tiempos de COVID-19.

“Lamentablemente sí (la pandemia ha afectado mi economía), y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, comentó la ‘Chilindrina’ en TV Notas.

Recordemos que su personaje de La Chilindrina está vetado por Televisa desde hace más de 10 años, por lo que no recibe ninguna ganancia por esas transmisiones. Además, la actriz contó que llevaba casi 80 días en aislamiento y sin poder salir de casa.

Además, la ‘Chilis’ ahora tiene un nuevo hoobie: decorar cuadros con piezas de chaquira, un material que su hija le envía desde Japón. “Por el momento los hago por diversión y como terapia; al terminarlos los cuelgo en mi casa o los guardo, y aunque el dinero que tenía ahorrado se me está acabando, no he llegado al extremo de pensar en venderlos (...) Espero que ya pronto podamos volver a la normalidad, pues ya quiero salir y trabajar de nuevo con los circos y mis shows”, contó De las Nieves.

Finalmente reveló que “También estoy reeditando mi biografía llamada Había una vez una niña en una vecindad, que ya había lanzado en 2015, pero quiero incluir algunos recuerdos con mi esposo, quien ya cumplió ocho meses de fallecido”, contó la actriz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR