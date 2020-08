Carlos Villagrán, actor conocido por interpretar al personaje de “Quico” en El Chavo del 8, contó cómo fue su romance con Florinda Meza, quien era su madre en la popular serie mexicana.

“Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen ´vos anduviste con Doña Florinda y yo dije no, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó´. Es muy raro que te digan eso”, dijo en una entrevista en Mitre Live.

“Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa y con Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal. Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo le dije a Chespirito. Me dice mira ´ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posición´ y cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro”, comentó.

“Respiré de nuevo porque tenía un apoyo. Entonces le dije a Doña Florinda que definitivamente no. Y ella se enfermó, ahí en Televisa tenían una clínica de primeros auxilios y se suspendió la grabación. Yo ya me retiré de eso”, reveló.

