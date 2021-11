Un profesor de Jiu-jitsu japonés y sus alumnos capturaron a un delincuente que ingresó con un cuchillo a su local de artes marciales en plena clase y amenazó a las madres de los estudiantes. Incluso el sujeto había intentado asaltar dos días antes a otro de los estudiantes en la vía pública.

Según informó América Noticias, el malhechor identificado como Jean Pierre Segundo Díaz Soto intentó huir del lugar al ser reconocido, pero fue reducido por los “Cobra Kai peruanos”, quienes lo persiguieron varias cuadras y luego ayudaron a trasladarlo a la dependencia policial de la zona.

“El ladrón ingresa por la puerta, estaba mi esposa y unas mamitas, y mi esposa me grita ‘Anthony, tiene un cuchillo’, yo estaba al fondo, cuando salgo uno de mis alumnos me dice ‘él es el que hace dos días me amenazó, me golpeó y yo me fui corriendo’”, contó el profesor Anthony Valencia sobre lo ocurrido.

El profesor agregó que tras un forcejeo lograron controlar al delincuente. “Al momento que cae él hace un forcejeo y lo que hicimos fue una palanca para recién poder controlarlo, le dijimos ‘cálmate’, pero seguía moviéndose, cuando se calmó recién lo levantamos”.

Según indicó, el sujeto también habría amenazado a otros transeúntes con un cuchillo, entre ellos a dos niñas de solo 10 años de edad. “Pero por miedo no denuncian”, dijo.

Valencia pidió apoyo a las autoridades municipales para poder brindar capacitación en artes marciales a los serenos.

