El fiscal Omar Tello, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, justificó hoy el allanamiento a 20 inmuebles, -entre viviendas y oficinas- del general EP, César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, y otros 11 investigados- al aclarar que este es un proceso regular porque fue ordenado por el Poder Judicial. Remarcó que estas diligencias corresponden a la investigación que se viene realizando desde el 2018 por la sustracción y comercialización de combustible que era asignado al Ejército Peruano (EP).

En entrevista a RPP, el representante del Ministerio Público calificó de “lamentable” las declaración de César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, quien más temprano aseguró sentirse indignado por el allanamiento a su propiedad y calificó de “corrupto” al fiscal a cargo del caso.

“Creo que las palabras lamentables del general al calificar al fiscal a cargo del caso como corrupto está muy alejado de lo que está sucediendo. Es más, por qué lo tilda de esa manera, creo que debiera explicarlo”, dijo.

Asimismo, Tello aclaró que el allanamiento es un proceso que no requiere de una notificación pues la intención es recabar información. “Un allanamiento no tiene que comunicarse a la personas porque sencillamente si se les comunica, llegamos a la vivienda y no encontramos nada. Si no fue notificado es porque está dentro de un procedimiento regular que ha estado amparado y supervisado por el Poder Judicial”, remarcó.

También Omar Tello, detalló que la investigación inició en el 2018 con la incautación de una van acondicionada para el traslado de combustible desde las instalaciones de la Escuela Militar de Chorrillos hacia los grifos civiles. Durante aquella intervención, se detuvo a suboficiales del ejército y se realizaron allanamientos de inmuebles del comando medio como intendentes y comandantes.

No obstante, explicó, que con el tiempo la cantidad de involucrados en este caso dentro del Ejército del Perú (EP) fue aumentando, y se llegó a obtener más información a través de colaboradores eficaces. “Una colaboración no solo es el dicho de la persona, tiene que ser corroborado. Esto ha sido corroborado no solo con testimoniales de personas, sino con prueba documental o sea cuadernos que se han encontrado dentro de las operaciones de incautación que se han hecho con anterioridad que han ido cerrando esta hipótesis y que convenció al juez para otorgar el allanamiento”, mencionó.

“Se ha encontrado una documentación donde se le estaría haciendo seguimiento al fiscal y a algunos de sus familiares a raíz de estas investigaciones que datan de años anteriores”, agregó.

Omar Tello también reiteró que el juez denegó el pedido de detención preliminar por 7 días para los implicados que solicitó el Ministerio Público.

“El juez ha considerado que los elementos de investigación que tenemos, incluido colaboraciones eficaces, documentación y testimonios que se han venido dando en estos años, ha merecido entregarnos esa medida de allanamiento. Es más, nosotros también solicitamos una medida de detención preliminar que fue desestimada no por la vinculación que existía respecto a los hechos, materia de investigación que son delitos, sino precisamente por un posible peligro de obstaculización y de fuga”, acotó.