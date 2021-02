El Consejo de Ministros rechazó solicitud de IPD para reanudar actividades deportivas federadas, entre ellas el fútbol profesional (Liga 1) y la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino (LNSVF). PCM sustentó esta negativa alegando la situación actual que atraviesa el país con la segunda ola de COVID-19. No obstante, ante ello, distintos personajes han salido a criticar esta medida, puesto que existen otras actividades de espectáculo que continúan trabajando. Entre ellas los programas realityes.

Luis Horna, ex tenista nacional, publicó en su cuenta de Facebook su postura. “Señores del gobierno, entiendan que está matando al deporte competitivo nacional!! En mi cabeza no puedo entender cómo está permitido hacer competencias para entretener al público pero no los entrenamientos de nuestros deportivas profesionales y competitivos”, señaló.

Finalmente, pidió que reconsideren la medida. “Por favor denle la oportunidad de seguir trabajando a nuestros guerreros de verdad”, agregó.