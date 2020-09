Edgar Alarcón pide garantías para su vida tras revelar presuntos audios entre Martín Vizcarra y Richard Swing

Movimiento en el Ejecutivo. Esta mañana, el Presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón presentó varios audios en el Congreso que involucran al presidente Martín Vizcarra, Karem Roca y Richard Cisneros. Por ello, Alarcón ha pedido garantías por su vida ya que él y su familia se puede ver afectada por todo lo que ocurre en el Gobierno peruano. “En mi caso, yo no tengo ningún problema, siempre he dado la cara, he puesto el pecho, pero sí solicito las garantías para mi familia que también estaría expuesta”, indicó. Cabe mencionar que Alarcón señaló que los audios superarían las dos horas y que solo difundió una parte en el portal del Congreso.

[LO ÚLTIMO] Congreso: Presentan audios de conversaciones del presidente Martín Vizcarra con sus asesores -> https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/LbJN4K8v2d — Canal N (@canalN_) September 10, 2020

