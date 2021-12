El ahorro es el hábito que nos permitirá estar preparados para coyunturas que no esperamos, como una pandemia, alguna enfermedad o complicaciones en el trabajo. Además nos ayuda a lograr todo lo que nos propongamos como metas a corto, mediano, largo plazo o para tener un fondo de emergencias.

De acuerdo a Mariana Rubio, jefa de Educación y Desarrollo en Interbank, ahorrar te traerá los grandes beneficios como: Alcanzar tus metas, ahorrar de manera disciplinada te permitirá cumplir tus planes como estudiar un diplomado o una maestría, hacer ese viaje soñado con tu familia o comprar aquello que realmente te haga falta; y te brinda protección, saber que si pasa algún imprevisto cuentas con dinero para cubrirlo, te hará sentir protegido.

No solo eso, sino que evitarás nuevas deudas, siempre hay fechas que requieren de mayores ingresos, es por ello que, si has ahorrado previamente, no tendrás necesidad de endeudarte. Y por último, tendrás oportunidades para generar nuevos ingresos, si ahorras de manera constante, en un mediano plazo contarás con una cantidad de dinero suficiente como para empezar a invertir, ya sea con productos financieros o emprender con un nuevo negocio.

Pero ¿es muy difícil lograr un hábito de ahorro? Rubio nos brinda las siguientes recomendaciones para comenzar:

Establece metas: Es importante saber para qué ahorras, así te mantendrás motivado. Además, podrás saber si se trata de una meta a mediano o largo plazo. Recuerda que, si tienes varias metas por cumplir, debes asignarles un orden de prioridad. Define tu ahorro: Es fundamental hacerlo a partir de tu saldo, es decir, ingresos menos gastos. Sobre este saldo puedes destinar un 30% al ahorro, de esta manera sabrás cuál es el monto que vas a ahorrar de manera mensual y en cuánto tiempo podrás alcanzar tu meta. Usa las alcancías virtuales: Por ejemplo, en Interbank se fomenta la cultura del ahorro a través de la alcancía virtual, que la podrás encontrar en tu cuenta simple o en tu cuenta sueldo. Monitorea el progreso de tu ahorro: Revisa el monto total ahorrado cada cierto tiempo, así podrás identificar problemas y corregirlos rápidamente para poder cumplir tus metas, según lo planificado. Reflexiona antes de cada compra y compara precios: Piensa dos veces si realmente necesitas realizar esa compra para identificar cuán importante sería o no ese nuevo producto en tu vida. Además, actualmente existe una amplia variedad de productos y marcas que nos permiten escoger aquellos productos que más se ajusten a nuestro bolsillo. Recuerda que la idea no es buscar el precio más barato, sino productos que satisfagan nuestras necesidades con una buena relación de calidad – precio.

