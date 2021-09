Vegeta, el legendario Príncipe Saiyan, es uno de los personajes más populares de la saga “Dragon Ball”, y uno de los más querido, por supuesto. Y aunque parezca algo insólito, ese reconocimiento de los fanáticos hizo que inevitablemente lo llevaran a la muerte. Al menos, eso es lo que dijo el creador del anime, Akira Toriyama.

La primera vez que los fanáticos vieron a Vegeta fue en el capítulo 204 de “Dragon Ball”, desde entonces el Saiyajin ha traído consigo odios y amores. El hijo del Rey Vegeta comenzó siendo un villano, pero con el paso del tiempo su rol cambió; sobre todo, al ver que Gokú, un Saiyajin de clase baja, era más fuerte que él; comenzando una rivalidad entre ellos, lo que luego derivó en Vegeta siend uno de los Guerreros Z más importantes de la historia.

POR QUÉ AKIRA TORIYAMA DECIDIÓ MATAR A VEGETA

En una entrevista publicada en Dragon Ball Daizenshuu 2: Story Guide, el creador del anime Akira Toriyama declaró que originalmente no le gustaba Vegeta y que no tenía planes de convertirlo en una parte más importante de la serie después de su papel en el arco de Saiyajin. Sin embargo, el personaje fue un éxito instantáneo entre los lectores que disfrutaron del marcado contraste de Vegeta con Gokú. Esto naturalmente llevó a Vegeta a tener un papel mucho más protagónico en la historia. Sin embargo, eso no significó que Toriyama no terminara de vengándose de los fanáticos que le rogaban que continuara su historia.

En Dragon Ball Daizenshu: TV Animation, Part 2, Toriyama reveló que estaba inundado de correo de fans pidiéndole que no matara a Vegeta durante su reaparición en el arco de Freezer de “Dragon Ball”. Esto, por supuesto, fue la razón por la que el famoso Mangaka decidió matarlo.

La saga vio a Vegeta, Gokú y muchos otros viajar a Namekusei, el planeta de Piccolo, que estaba bajo la amenaza del malvado Freezer. Aunque participa en muchas peleas impresionantes a lo largo del arco e incluso mata a algunos de los generales del nuevo villano, Vegeta finalmente es asesinado por el señor de la guerra.

Por supuesto, a pesar de esto, Vegeta resucitó como la mayoría de los héroes de “Dragon Ball”. La ya fuerte popularidad de este personaje solo explotaría a medida que avanzara la serie. El Príncipe de los Saiyajin claramente creció también en Toriyama, pues jugaría un papel importante en cada arco posterior del manga original.

La rivalidad de Vegeta con Gokú es una parte definitoria de la serie, por lo que es difícil imaginar cómo se vería el resto de “Dragon Ball” si Vegeta se hubiera quedado muerto. Sin embargo, incluso con su condición de favorito de los fanáticos, terminó muriendo nuevamente durante la saga de Majin Buu, afortunadamente esa muerte también se encontró con otra resurrección.

Todo esto resalta un aspecto importante del proceso creativo de Akira Toriyama que a menudo se pasa por alto en el ámbito más amplio de la serie. Aunque “Dragon Ball” es famoso por su emocionante acción, el Mangaka siempre ha sido un escritor de comedia de corazón. Esto es más evidente en los capítulos anteriores del anime, pero aún se puede ver incluso cuando la serie se volvió más seria. Dado el sentido del humor de Toriyama, solo tiene sentido que haga exactamente lo contrario de lo que los fanáticos le preguntan.