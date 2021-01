El doctor Elmer Huerta detalló que tras recibir la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Moderna el pasado 5 de enero sintió un dolor en el brazo y un “poquito de cansancio”, pero sin ningún otro síntoma.

“No tuve fiebre, no tuve dolor de cabeza, no tuve escalofríos, no tuve nada, solamente el dolor en el brazo que ha durado como 3 o 4 días y el cansancio”, precisó en una entrevista en RPP.

El doctor Huerta aseguró que recibirá la segunda dosis de la vacuna el próximo 2 de febrero, pues Moderna aplica las dosis cada 28 días, a diferencia de Pfizer que lo hace cada 21.

Como se recuerda, el galeno fue parte del estudio de Moderna y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y en agosto de 2020 había recibido -sin saberlo- un placebo en la fase 3 de los ensayos clínicos de dicha farmacéutica.

El doctor explicó que la semana pasada los 30 mil participantes recibieron una comunicación de parte de Moderna donde, si deseaban, se le informaría si recibieron un placebo o la vacuna contra el nuevo coronavirus.

“En el Perú, a los que están participando en el ensayo de vacunas, va a llegar el momento donde les van a decir lo mismo. Una vez que me dijeron que había recibido placebo, [me consultaron] si deseaba la vacuna, [y dije que] sí”, afirmó Huerta.

El doctor huerta también rechazó las informaciones que cuestionan la vacuna china de Sinopharm por no contar con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Algunos medios dicen que la vacuna de Sinopharm no sirve porque no ha sido aprobada por la organización mundial de la salud, esto es falso”, aseguró.

El médico radicado en Estados Unidos puso como ejemplo que Chile recibió las vacunas de Pfizer cuando esta aún no estaba aprobada por la OMS.

Según Huerta la razón de la aprobación de las vacunas por parte de la OMS se debe a que la organización es parte de la iniciativa COVAX, que busca garantizar el acceso equitativo de estas a todos los países, y deben ser licenciadas por ellos.