Bloqueo, bloqueo...

La bella Tilsa Lozano no quiere saber nada de Jackson Mora y reveló que lo tiene bloqueado de todas sus redes sociales. El ‘exvengadora’ está tranquila y no desea que la involucren más en escándalos con terceras personas.

¿Y la invitación?

La boda entre Edison Flores y Ana Siucho está a la vuelta de la esquina, pero Tula Rodríguez sigue esperando la invitación por parte del futbolista. La conductora quiere asistir al ‘matri’ y disfrutar de todo.

Dorita picante

Dorita Orbegoso, expareja de ‘Chemo’ Ruíz, criticó la actitud de Karla Tarazona, quien pidió a Christian Domínguez ver a sus hijos. “A ella le molesta la vida de Christian, le molesta que tenga una relación, le molesta la felicidad de él”, dijo la morocha.

Dorita Orbegoso anunció su embarazo y asegura estar en el mejor momento de su vida

“Es enano y de cara rara”

Shirley Arica reveló detalles de la ‘encerrona’ que tuvo con algunos futbolistas de la selección peruana, como Christian Cueva. La ‘chica realidad’ dijo que ‘Aladino’ la invitó a bailar, pero ella la rechazó varias veces porque no es su tipo.

“Me sacó a bailar, pero no es mi tipo. A mí físicamente Cueva no me gusta porque es muy enano, a mi gusto. Yo soy enana y necesito un chico alto. Es bien chiquito y su cara es rara”, contó en el programa ‘Magaly TV La Firme’.