La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, el biopic del afamado cantante mexicano, se estrenará este domingo 18 a través de Netflix , el principal servicio de entretenimiento por streaming en el mundo. Los seguidores de esta producción aguardan con mucho interés el inicio de esta nueva entrega y esperan por fin conocer el misterio que nadie ha podido revelar aún: ¿dónde está Marcela Basteri, la madre del ‘Sol de México’?

Se han tejido muchas historias sobre lo acontecido en 1986, año en que la madre de Luis Miguel desapareció cuando él era solo un adolescente. ¿Murió? ¿Fue asesinada? ¿Se volvió loca y anda como vagabunda en algún lugar del mundo? ¿Perdió la memoria y no sabe quién es? Estas preguntas muestran los diferentes mitos que se han levantado en torno al tema. Hay otros más, desde luego. Veamos algunos.

Luis Miguel sabe dónde está su madre

Una de las más insistentes teorías es que Luis Miguel sabe cuál es el paradero de Marcela Basteri y por alguna razón no quiere revelarlo. De hecho, se dice que incluso el cantante habría hecho todo lo que está a su alcance para entorpecer las investigaciones. El periodista Luis Ventura lo acusó de haber frenado su investigación en relación con la ubicación de Basteri.

“Ahí hay un montón de cosas que por eso nosotros muchas veces nos retiramos, porque todo lo que nos incomodaban, amparaban, nos perseguían en todos los medios donde yo trabajaba, realmente estamos incomodando a Luis Miguel, es porque Luis Miguel está sabiendo algo que no está comunicando, vaya a saber por qué, a lo mejor por la memoria de su padre… o a lo mejor sabe la verdad de la madre y no la quiere contar”, contó Ventura en setiembre de 2020.

“Por qué no me deja terminar la investigación, si todos ellos saben cómo se concluye, con apenas un pelo de la cabeza de la señora… y estaríamos terminando la historia que le estamos dando vuelta hace más de 20 años”, añadió.

Por otro lado, también se habla de que Luis Miguel habría solicitado los servicios del ejército de Israel para conocer la ubicación de su madre y que tendría en su poder un informe completo al respecto. Sin embargo, pese a la insistencia de la familia para que lo haga público, el artista guarda ese secreto bajo siete llaves.

¿Indigente y residente en un manicomio?

El año pasado, en abril para ser exactos, Lorena de la Torre, prima de Luis Miguel, aseguró públicamente que su tía Marcela Basteri estaba viva y que vivía como indigente en Argentina y que posteriormente fue internada en un manicomio. La familia Basteri solicitó al artista que vaya personalmente a verificar la identidad de quien se sospecha es su madre, pero eso todavía no ha sucedido.

De la Torre también exigió que se le practique una prueba de ADN a la mujer que está en el nosocomio para comprobar su identidad. Ella está segura de que se trata de Marcela Basteri, aunque figure registrada con el nombre de Honorina Montes.

“Está ingresada como Honorina, estoy convencida que es mi tía, es Marcela, ella se encuentra en un nosocomio muy conocido en nuestro país, falta un ADN que lo compruebe, entonces no entiendo por qué no nos dejan realizar una prueba, se hace, sale negativo y ya está se olvida el tema”, afirmó la prima de Luis Miguel

¿Fue asesinada a manos de Luisito Rey?

Otra hipótesis que busca explicar la desaparición de Marcela Basteri es la que apunta que habría sido asesinada nada menos que a manos de Luisito Rey, su pareja y padre de Luis Miguel. Se dice que el terrible hecho habría sucedido de forma accidental en durante una discusión. No obstante, hay quienes sospechan que el deceso de Marcela habría sido un hecho premeditado.

Esta teoría fue alimentada con el testimonio del actor Andrés García, quien dejó entrever en una entrevista que en algún momento Luisito Rey le habría pedido su apoyo para terminar con la vida de Marcela Basteri. El exgalán de telenovelas asegura haberse negado rotundamente a la propuesta del padre de Luis Miguel.

“En una ocasión estando en España con Luisito Rey, Luisito me alcanzó para enseñarme una casa muy bonita que compraron en Las Matas, España, me la quería presumir pero al llegar no podíamos entrar porque el cuidador no aparecía, y no se supo más de esa casa tiempo después (…) y entonces se empieza a poner nervioso él, su hermano y el cuidador, en la alberca, como si ahí hubieran enterrado un tesoro o algo muy tenebroso”, contó García en una charla con Ventaneando.

Marcela Basteri murió ahogada

Una de las teorías más recientes que se ha dado a conocer en torno a este tema es que Marcela Basteri habría muerto ahogada en una alberca. Esto habría sucedido cuando la madre de Luis Miguel asistió a una fiesta en Europa. Es la cantante Tatiana la que ha deslizado esta nueva hipótesis en una entrevista concedida hace poco al programa Ventaneando.

“Se sabía que había muerto en una fiesta en Italia o en España, no me acuerdo, en una alberca. Es lo que yo sé, de lo que me enteré”, empezó contando la colega de Luis Miguel.

“Tenía una relación cercana a Luisito Rey, pues en más de una ocasión cuidé a su hijo Sergio Gallegos Basteri, hermano del cantante, durante un vuelo de Madrid a México, mientras él hacía viajes. Un niño hermoso con el pelo así de cazuelita, pero cafecito no güero como el de Luis Miguel con unos ojos muy grandes, muy lindo y muy hermoso niño, muy sonriente”, añadió.

¿Se revelará el misterio?

Con el misterio aún por resolver, los seguidores de Luis Miguel, la serie tendrán un motivo más para continuar viendo esa producción que se emite por la señal de Netflix. ¿En qué horarios podrás ver esta exitosa serie cuya primera temporada terminó en julio de 2018? Sigue leyendo y te enterarás.

✅ Horarios para ver Luis Miguel, la serie 2

Perú | 20 horas

México | 20 horas

Argentina | 22 horas

Chile | 22 horas

España | 07 horas (lunes)

Estados Unidos | 20 horas

Colombia | 20 horas

Ecuador | 20 horas

Brasil | 22 horas

Uruguay | 22 horas

✅ Qué actores participarán en la segunda temporada

Además de Diego Boneta, veremos también a Macarena Achaga (Michelle Salas), Valery Sais (versión más joven de Michelle), Óscar Jaenada (Luisito Rey), Fernando Guallar (Mauricio Ambrosi), Pablo Cruz Guerrero (Patricio Robles), Juan Ignacio Cane (José Pérez ), Teresa Ruiz (Azucena), Axel Llunas (un joven Sergio Basteri), Camila Sodi (Erika), César Bordón (Hugo López), Juanpa Zurita (Alejandro Basteri), César Santana (Alex McCluskey), Martín Bello (Tito), Lola Casamayor (Matilde), Pilar Santacruz (Sophie), Javier Gómez (Jaime Camil), Kevin Holt (Miguel) y Gabriel Nuncio (Doc).

LO MÁS LEÍDO