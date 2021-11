Donald Trump, el polémico expresidente de Estados Unidos, lanzó una grave acusación contra Alec Baldwin. Según el empresario, el actor habría disparado intencionalmente contra la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien recibió un balazo que terminó con su vida durante la grabación de la película “Rust”, en Nuevo México.

“En mi opinión, él tuvo algo que ver con eso. Cuando tomas un arma, esté cargada o no, apuntas a alguien que ni siquiera está en la película y aprietas el gatillo, y ahora está muerta...”, dijo Trump en una entrevista concedida al programa de radio de Christ Stigall. “Incluso si estaba cargada y ya sabes... Eso es algo extraño, quizás él la cargó”, añadió.

“Quién pondría un arma: ‘Aquí Alec, aquí está tu arma’, ‘oh bien’, se pondría de pie, apuntaría a una persona y apretaría el gatillo. Y: ‘Oh, hombre, salió una bala’, ella está muerta. Así que le pasa algo. Es un tipo enfermo”, continuó.

La llamada a emergencias hecha por la producción de la película fue filtrada en redes sociales. (Foto: AP)

“Está loco”

Para Donal Trump, el celebrado actor Alec Baldwin es una persona muy inestable y recordó las actitud que tuvo en más de una oportunidad contra la prensa. “Lo miré durante años. Se involucra en peleas con reporteros. Quiero decir: todo lo que hace es propio de un tipo volátil. Está loco”, aseveró.

Asimismo, el expresidente de Estados Unidos aseguró que si hubiese estado en el lugar de Alec Baldwin él habría apuntado al aire. “Si me entregaran un arma, nunca apuntaría a alguien y dispararía, ya sabes. No me importa revisar el arma. Te dan un arma que no vas a apuntar a nadie”, apuntó.

