Rosario Guadalupe, madre del Jefferson Farfán, ofreció una entrevista al programa “Día D” en la que no se guardó nada y despotricó contra Melissa Klug, mostrando unos comprometedores audios de su exnuera y madre de sus dos nietos.

Pero no solo eso, sino que para ‘Doña Charo’, Melissa Klug tendría una fijación con Yahaira Plasencia con la salsera que solicitó ver la película “La Foquita: El 10 de la calle” antes del estreno para -presuntamente- confirmar si la salsera aparecía en el filme.

“Ella duerme, sueña y todo come con Yahaira”, agregó la abuela de Jeremy y Adriano, los hijos que Jefferson tuvo durante los 11 años de convivencia que mantuvo con Melissa Klug.

Asimismo, la progenitora del seleccionado nacional fue enfática al manifestar que no le importa su opinión de la madre de sus nietos sobre la relación amical que ella mantiene con la salsera.

"Yo salgo con quien quiera y con quien me sienta bien. A mí nadie me va a elegir las amistades y menos la señora. Yo me llevo bien con las personas con quien se lo merece. Andaré del brazo con ella (Yahaira Plasencia) cuantas veces quiera”, acotó.