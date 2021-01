Disney Plus es una de las plataformas que entró al mundo del streaming para ser el competidor directo de Netflix, y en ese sentido, ser la más vista en el mundo. Tras su llegada, series como The Mandalorian o las ya conocidas como The Simpsons, las películas de Marvel, entre otros cautivaron a los más fieles seguidores del marca estadounidense.

Sin embargo, aquellos usuarios que se han suscrito a la app, aún no saben cómo enlazar su cuenta de Disney Plus a tu Smart TV. Es por ello que te mostramos los pasos principales para poder conseguir el código de usuario y ver plácidamente las películas, series y documentales desde la comodidad de tu sofá.

Disney Plus Begin - cómo vincular mi cuenta al Smart TV

Disney Plus Begin es la opción que te permite enlazar la aplicación con tu Smart TV. Pero, ¿qué pasos debes de realizar para poder ver las series de Disney+ cómodamene? Conócelo a continuación.

Al instalar la app en tu Smart TV, esta te dará un código de acceso.

El código de acceso deberás ingresarlos en el sitio Disney Plus Begin, mismo al que ingresaras mediante el buscador de tu equipo celular.

Una vez que hayas ingresado los 8 dígitos otorgados podrás comenzar a disfrutar de Disney Plus desde tu televisor.

Cuánto cuesta Disney Plus

Ten en cuenta que para poder realizar la vinculación, deberás estar suscrito a la plataforma. El costo mensual está S/ 25.90 y el plan anual es de S/ 259.90.

