Sientes que te esfuerzas mucho en el trabajo, consigues alcanzar tus objetivos, pero no lograr reconocer tu propio éxito. Si es así, entonces es posible que tengas dismorfia de productividad. En esta nota te contaremos de qué se trata y cómo puede afectarte.

Hay mencionar que no hay que confundir esto con el síndrome del impostor, que hace referencia a la falta de confianza en uno mismo, mientras que la dismorfia de productividad es la desconfianza en la capacidad de una persona para realizar su trabajo.

Entonces, qué es exactamente la dismorfia de productividad

Este término fue acuñado por Anna Codrea-Rado, periodista especializada en negocios, cultura y tecnología, quien ha escrito artículos para medios como The New York Times, The Guardian y BBC. Básicamente, La dismorfia de productividad es la idea de no ser lo suficientemente productivo, a pesar de serlo.

“La dismorfia de productividad se encuentra en la intersección del agotamiento, el síndrome del impostor y la ansiedad. Es el alter ego de la ambición: la búsqueda de la productividad nos impulsa a hacer más mientras nos priva de la capacidad de saborear cualquier éxito que podamos encontrar en el camino”, escribió la periodista en la revista Refinery29.

Luego de entrevistar a expertos en psicológica, Anna Codrea-Rado llegó a la conclusión que esta condición hace que la persona se sienta frustrada por pensar que un proyecto laboral “pudo hacerlo mejor”, pero que en realidad fue bien hecho.

“Los logros o las grandes experiencias pueden levantarnos el ánimo temporalmente y hacernos sentir realmente maravillosos, pero los efectos pueden ser bastante fugaces”, indica la periodista.

¿Hay una solución para esto?

Al ser un término nuevo no existe todavía una solución ya establecida para las personas con este problema, aunque la periodista asegura que una posible solución es hacer una “lista de gratitud” en la que escribas tus “victorias diarias”.

La dismorfia de productividad hace que las personas sientan insatisfacción por su trabajo pese a que lo hicieron realmente bien y son incapaces de saborear su propio éxito.