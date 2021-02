Según unos audios filtrados publicados por la prensa argentina, quienes vivían con Diego Maradona le suministraban alcohol y marihuana casi a diario, para “sacarse de encima” al exfutbolista. Algo que preocupaba al personal médico que estaba a cargo. Entre ellos, su doctor de cabecera, el neurocirujona, Lopoldo Luque.

“Di que, dentro de todo, tengo a la Monona (la cocinera Romina Milagros Rodríguez) que me cuenta las cosas. Porque si no, no te enteras nunca. Todos ayer, menos a Monona y el de seguridad, todos fumando porro”, le dijo, según Infobae, un miembro del equipo médico de ‘DIOS’ a Luque

“Me contaron que ayer Charly había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos. Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y Monona con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío”, se escucha también en el audio.





