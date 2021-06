Huanchaco siempre fue uno de los balnearios más importantes del norte del país. Cuando tu lo visitas puedes disfrutar de su malecón, pasear en caballitos de totora y según la prestigiosa revista National Geographic comer uno de los ocho mejores ceviches del mundo. A propósito del Día del ceviche que se celebra este 28 de junio El Bocón lo visitó.

“The world’s best restaurants for ceviche, from Lima to London” es el artículo que publicó la revista en el mes de mayo. El Bocón llegó hasta el restaurante “El Caribe de Huanchaco” para comprobar si lo que se dices es cierto.

Primero debemos decirte que para llegar a Huanchaco puedes tomar un taxi desde Trujillo que te cobrará entre 15 y 20 soles. Además, puedes tomar unos buses en el que el pasaje es de dos soles.

“El Caribe de Huanchaco” se encuentra ubicado en el Jirón Atahualpa 150 y está a unas tres cuadras del muelle del balneario.

El ceviche simple es el plato que la National Geographic eligió entre los ocho mejores del mundo. Su precio es de 38 soles y la carta es lo primero que encontrarás al sentarte en una de las mesas del local.

El ceviche de “El Caribe de Huanchaco” tiene muy buena presentación. El pescado es fresco y está acompañado de camote, yuca, un pedazo de choclo, lechuga y el infaltable rocoto.

El ceviche tiene un buen sabor y por estos días el local tiene buen número de visitantes luego de que la National Geographic lo eligiera como uno de los ocho mejores del mundo.

Así que si tu vives en Trujillo o piensas ir a esa ciudad este 28 de junio visitar “El Caribe de Huanchaco” es una buena opción.