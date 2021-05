El Día de Star Wars o Star Wars Day se celebra cada 4 de mayo en el mundo, esta fecha los fanáticos de la saga comparten los mejores momentos y los recuerdos que van dejando cada película y entrega de este universo.

¿Por qué se celebra el día de Star Wars?

Para conocer el origen del Día de Star Wars debemos remontarnos a un hecho ocurrido en 1979 y que nada tiene que ver con la saga creada por George Lucas. Y es que la política británica Margaret Thatcher ganó las elecciones de su país y el diario London Evening News la felicitó usando la frase “que la fuerza esté contigo”, muy conocida en Star Wars, pero con un juego de palabras reemplazando “force” (fuerza) por “4th” porque la fecha de los comicios se celebraron el día 4, resultando la frase “que el 4 te acompañe”.

Sin embargo, fue hasta el 2008 cuando la frase fue adoptada por los fans de Star Wars en las redes sociales y comenzaron a celebrar el 4 de mayo como el día mundial de la saga. Por ello, se adaptó a “May the 4th be with you”, juego de palabras con la fecha y la famosa frase.

Desde 2019 el Día de Star Wars es reconocido oficialmente en el estado de California, gracias a que la legislatura local votó a favor de declarar el 4 de mayo como día oficial de la saga.