El cantante Deyvis Orosco, como todos, se ha visto afectado económicamente debido a la pandemia por coronavirus que azota al mundo entero. Sin embargo, señaló que su personal de trabajo no se ha visto perjudicado con despedidos en su empresa, pues ha ahorrado a lo largo de su trayectoria para evitar escenarios como este.

“Soy artista por mi padre, pero la persona que soy es por mi madre. Ella me decía, desde chiquito, que hay que guardar pan para mayo. Durante 13 años de trabajo, ininterrumpidos, incansables, puedo estar pasando esta situación no tan compleja”, comentó el también empresario musical al programa “En Exclusiva”.

Es gracias a esos continuos ahorros por trece años de trabajo, los que le han permitido no despedir a alguno de sus colaboradores, a quienes considera parte de su familia. “No solamente para los míos, sino para mi otra familia que son los músicos. Tengo la suerte y el orgullo de decir que no hemos tenidos despidos y sigo apoyando a mi otra familia”, agregó.

Pese a brindarle tranquilidad económica a sus músicos, dijo que todos están pasando momentos complicados debido a las malas noticia que se reciben a diario por la enfermedad.

Cabe resaltar que el hijo de Johnny Orosco hace una semana lanzó una nueva versión de la famosa canción “Pecadora”, la cual cantaba originalmente su padre y lo llevó al éxito. Dicho tema cuenta con la voz de padre e hijo en conjunto, trabajo que el avance de la tecnología ha permitido.

“Hoy la vida me permite cumplir una meta más, pero esta vez no es solo ¡Siento tu mano caminando con la mía como cuando estabas vivo! Lo que sentí trabajando esta canción no se puede describir”, señaló el cantante en sus redes sociales.

