La empresa Gráfica Aliaga S.A.C de la que el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga (Somos Perú), fue gerente general adjunto hasta enero del 2020 adeuda tres años de alquiler a Luz Marina, Carlos y César Augusto Benavides por dos locales ubicados en el distrito de La Victoria de más de 1200 metros cuadrados, según reveló este domingo “Cuarto Poder”-

En diálogo con el referido programa los hermanos cuestionaron el accionar del padre del congresista, quien administra la empresa, e indicaron que si no iniciaron acciones legales anteriormente fue por “un tema de amistad”.

“Yo personalmente me he reunido personalmente con el congresista y él me ofrecía gestionar la firma del contrato con la cláusula de allanamiento a futuro, estoy hablando del año 2014, cosa que nunca cumplió”, manifestó Carlos Benavides.

“El tema de la amistad para nosotros era muy importante, nuestros hijos eran amigos, nosotros éramos amigos y siempre prevaleció eso ante todo. Yo he demorado en hacer la primera demanda justamente por el tema de la amistad. Nuestros hijos estudiaron en el Colegio San Agustín y nos conocemos desde el año 1992”, señaló su hermana Luz Marina.

El mes de marzo del 2017 fue el último en el que la empresa pagó a la familia Benavides S/24.670. En enero del 2018 la familia Benavides entabló un juicio contra la empresa pidiendo su desalojo y el pago de la deuda, sin embargo, en octubre del 2018 el proceso judicial fue desestimado por errores de forma cometidos por el anterior abogado de la familia Benavides.

Posteriormente, el 26 de enero la empresa Gráficas Aliaga suscribió dos conciliaciones extrajudiciales comprometiéndose a entregar los dos locales el 30 de junio, y el 11 de febrero firma una nueva conciliación comprometiéndose a pagar S/250.000 soles en 25 cuotas mensuales de S/10.000. No obstante, el 30 de junio la empresa no desalojó los locales y se excusó en la emergencia sanitaria producto del coronavirus (COVID-19).

El padre de Guillermo Aliaga les ofreció pagar parte de la deuda entregándoles una máquina hecho que fue rechazado por la familia Benavides. Este ofrecimiento fue reiterado el viernes pasado cuando remitió una carta a Luz Marina Benavides excusándose en la afectación económica que su empresa ha sufrido producto de la pandemia.

Al respecto, el legislador Guillermo Aliaga remitió una carta a ‘Cuarto Poder’ en la que indica que que esta situación para él “es lamentable y dolorosa” y descarta tener algo ver en la actuación de su padre pese a haber sido hasta enero gerente adjunto de la empresa que ya llevaba más de dos años sin pagar alquiler.

“Deseo expresar que la controversia en la que se encuentran mi padre, en calidad de gerente general de la empresa, y la familia Benavides Aquije resulta lamentable y dolorosa para mi persona, dado que guardo gran afecto, estima y aprecio por ambos. Sin embargo, es necesario precisar que no tengo injerencia alguna en el actuar de cada uno de ellos”, escribió el parlamentario.