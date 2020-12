El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, cuestionó este martes que alrededor de un “centenar” de recomendaciones elaboradas por la institución enfocadas en acciones para mitigar el avance del nuevo coronavirus (COVID-19) y se eviten el reporte de conflictos sociales en el país, hayan sido “desatendidas” por el Gobierno.

“Hay cerca de un centenar de recomendaciones vinculadas al oxígeno, a las camas UCI, a la necesidad de articular planes y articular con entes estatales y privados, a la necesidad de prevenir los conflictos y transparentar el proceso de adquisición de vacunas. Muchas de esas recomendaciones no han sido oídas, han sido completamente desatendidas”, refirió Gutiérrez en conferencia de prensa transmitida en vivo.

El titular de la Defensoría del Pueblo afirmó que se sienten “con la autoridad de la rendición de cuentas” por parte del Gobierno sobre el tema de conflictos sociales en el territorio nacional. Esto, debido a que desde meses atrás enviaron informes al respecto para poder prevenirlos y gestión de forma adecuada.

“Tempranamente se advirtió la decidían de retomar mesas de dialogo, establecer protocolos, también se habló la posibilidad de diálogos vía remota. En fin un conjunto de recomendaciones que dado que no se hacia caso, en julio, con un informe especial, que dio a conocer que 188 conflictos fueron desatendidos de los cuales noventa y tantos estaban en instancia de dialogo. Hoy vemos los resultados. Hoy podemos darnos cuenta al no atender las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo”, señaló en referencia a conflictos como el agrario y otros.

Luego Gutiérrez apuntó su crítica hacia el no avance de acciones oportunas durante la pandemia del COVID-19: “En abril hicimos un informe de supervisión sobre el COVID-19 y advertimos sobre las regiones que no tenían capacidad para contener la pandemia. Hemos repetido en varios consejos de estado los temas del oxígeno, camas UCI, traslados, y nuevamente no se oyó eso”, insistió.

En esa línea, Gutiérrez afirmó no existe una información precisa que muestre el stock de oxígeno medicinal a la fecha en el país para atender casos de pacientes COVID-19. “Hoy respecto del oxígeno podemos señalar que no tenemos una información clara. Habido una crisis del oxígeno en junio y julio y nosotros hemos tenido que hacer un mapa del oxígeno. Si esta enfermedad que afecta las vías respiratorias, no se entendía por qué no se hacía un mapa que permitiría saber cuánto íbamos a necesitar para poder coberturar esa demanda”, señaló.

También dijo que no se ha cumplido con la repartición de mascarillas en todo el país de forma gratuita. “Si la mascarilla era clave, entonces el Estado tenía que repartirlas. Tardíamente se repartieron 10 millones de mascarillas y una sola vez. Nuevamente se desactivó una recomendación de la Defensoría”, anotó.

Asimismo, cuestionó que pese a que la institución que dirige solicitó transparencia en el tema de la adquisición de vacunas contra el COVID-19 tampoco se cumplió por parte del Gobierno. “La Defensoría no suscribe, no respalda el argumento de que sucede que esos contratos tienen cláusulas de confidenciabilidad. El Perú pertenece a la Alianza del Pacífico y somos el único país que no tiene vacuna y que no tiene la certeza cuándo habrá vacuna. Las recomendaciones siguen siendo vigentes. Eso se lo dijimos en su oportunidad al presidente de la República en una carta pública”, precisó.

No obstante, Walter Gutiérrez consideró que se respeta que no todas las recomendaciones que brindó la institución tenía que ser atendidas. “Nosotros admitimos la posibilidad que alguna recomendación probablemente pueda estar equivocada, pero no puede dejar de respondernos. Si nos responden se abrirá un espacio de diálogo o debate para ver si esa institución o nosotros teníamos razón, pero lo que no puede haber es silencio. La Defensoría rechaza y no acepta eso. Pedimos, demandamos a todo el Estado que rinda cuentas respecto a su gestión de los 12 meses, particularmente en los 10 meses que han transcurrido en medio de una crisis sanitaria”, enfatizó.