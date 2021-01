Jorge Benavides reveló que pasó a las filas de los personajes exclusivos de ATV para este 2021. El cómico habló en una conferencia de prensa sobre los posibles motivos que lo llevaron a dejar Latina.

“Yo no me he ido de Latina por esos motivos en especifico (sketch de Francisco Sagasti), es cierto que teníamos problemas con el área de ventas porque ya no sabíamos dónde meter tanta publicidad, el programa era tan exitoso que teníamos media hora de auspiciadores. Más duraba el auspicio que el programa”, dijo el actor cómico.

Una de las actrices más queridas por lo televidentes, Dayanita, también llegó a ATV. Ella estuvo paseando por las instalaciones del canal y, en una entrevista, confesó que es fanática de Paco Bazán.

“Tú eres mi sueño dorado, por fin te puedo tener al lado. Ahora sí, buscaré un camerino para estar cerca de ti. Te amo, Paco Bazán, te amo”, dijo la actriz cómica, quien anunció que aún no se sabe qué día será el estreno del nuevo programa.