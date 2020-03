Jennifer López, también conocida como J.Lo o la “Diva del Bronx”, es una cante, actriz y bailarina muy famosa que saltó al estrellato luego de un papel secundario en “My Little Girl” en 1986. Hoy en día es una de las artistas más reconocidas en todo el mundo y durante años su vida amorosa fue uno de los tópicos más leídos en todo el mundo, en especial por sus tormentosas relaciones y rápidos compromisos.

No obstante, cuando aún no era famosa, ella conoció el amor de la mano de su primer enamorado: David Cruz, quien hace poco falleció en el hospital Mount Sinai por un padecimiento cardiaco, según recoge pagesix. Un oficial del hospital les confirmó que no tenía nada que ver con el covid-19, la actual pandemia que vive el mundo y por el cuál muchos ciudadanos se encuentran confinados en sus casas.

La relación entre Cruz y J.Lo comenzó en la secundaria, cuando ella aún tenían 15 años en 1985. Existen muy pocos datos de cómo fue este primer amorío, pero llegaron a durar 10 años hasta que finalmente terminaron su relación justo en los años que la artista comenzaba a estar en la cúspide de su carrera.

Pero esto no eliminó la amistad que ellos tenían. Al parecer quedaron en tan buenas condiciones que numerosas veces Cruz la acompañó en alfombra roja como su gran amigo, y de hecho en el 2004 según El Heraldo, ella aseguró que era uno de sus mejores amigos y que nadie la conoció como él.

Luego de la separación ella comenzaría a tener una vida amorosa muy accidentada, mientras que su compañero se mudaba con su nueva pareja Isa con quien pasó 18 años de su vida. Ella hizo una declaración a TMZ sobre cómo fue su pareja hasta el final de sus días, describiéndolo como una persona muy amorosa:

“Él nunca se aferró a nada y siempre fue muy abierto. Era un padre devoto, ayudó a criar a su hijastro que ahora está en la marina. Amaba a los Yankees y los Knicks, le encantaba ir al teatro conmigo. Mi momento favorito fue la noche de la cita familiar, porque no solo fue especial para mí, sino también para los niños. Siempre se aseguraba de terminar las cosas con un ‘te amo’”, comentó Isa.

¿CÓMO MURIÓ DAVID CRUZ?

David Cruz fue el primer amor de J. Lo (Foto: TMZ)

Pagesix informó que la oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York confirmó que Cruz murió el sábado de una enfermedad cardíaca en el hospital Mount Sinai a los 51 años, compartiendo al mismo tiempo que su muerte no estaba relacionada con el brote actual de coronavirus. Desafortunadamente, no ha habido otros detalles sobre las circunstancias que rodearon su muerte más allá de que estuvo internado en la mencionada institución médica.

Desde que terminó su relación con Jennifer López, Cruz decidió mantener su vida privada en secreto y tanto él como su esposa no tienen presencia en las redes sociales. No se sabe exactamente si fue esta una decisión unánime o simplemente se decidió vivir apartados del mundo de Internet para centrarse en su familia.

Hasta la fecha que se escribe este artículo, Jennifer Lopez no ha dado ningún tipo de declaración con respecto al fallecimiento de su primer amor. En su Instagram personal y otras cuentas de las redes sociales se ve que ella se encuentra separada del mundo exterior junto a sus hijos jugando o acompañándoles en sus tareas diarias.

Considerando su pasado romántico y la última declaración que dio sobre él, no sería extraño que la “diva del Bronx” de su descargo en los días siguientes, ya que fue David Cruz quien la acompañó en su ascenso al estrellato como su fiel compañero.

