La actriz Danna Ben Haim expresó su indignación luego de darse a conocer que el Ministerio Público archivó la denuncia por intento de secuestro que realizó contra Jaime Cillóniz. El noticiero América Noticias informó que ella presentará una queja de derecho para que la investigación sea elevada a la Fiscalía Superior.

La artista de “De vuelta al barrio” cuestionó la decisión de la fiscal Janet Bernal Loayza de la primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, quien eximió de responsabilidad a Cillóniz, de lo ocurrido el pasado 12 de enero. Como se recuerda, el sujeto retuvo contra su voluntad a la actriz en el ascensor de un edificio de Miraflores, cuando ella llegó hasta su departamento tras marcar el número de su piso por una mala indicación del portero. Ben Haim grabó y compartió lo ocurrido en redes sociales.

“Si eso que ha sucedido, para la fiscal, no es un ataque verdadero a mi libertad, entonces ¿qué es? ¿qué debería suceder? Que me metan en una maleta, que me encierren en una bolsa. ¿Qué es? Que me tengan que agarrar físicamente”, señaló Ben Haim.

“No estoy sorprendida porque bueno, porque creo, todos sabemos cómo funciona la justicia en nuestro país. Lo que sí me sorprende es la decisión de la fiscal, quien alega que efectivamente el denunciado, el señor Cilloniz se ha defendido porque yo estaba alegando que quería meterme a su casa”, agregó.

Danna Ben Haim criticó que Jaime Cillóniz haya comentado que lo ocurrido se trató de un hecho absurdo y una confusión. “No podemos esperar nada como mujeres que hemos sido afectadas violentadas, agredidas, afectadas, porque nuestra justicia no nos responde, y día a día nos reafirma que no nos responden, no nos cuida, no nos protege”, dijo.

“Tal vez, para él, es absurdo en su cabeza el retener a alguien contra su voluntad en un ascensor e insultarla de todas, de no dejarla ir y tratarla de ladrona y prostituta. Me sorprende no solo su actitud agresiva y violeta sino también denigrante, yo no entiendo cómo eso es un absurdo, pero tal vez nos responde a todos nosotros lo que él ve como un absurdo. Si eso él lo ve como absurdo nos habla más de él, y de la situación”, añadió.

Asimismo, la actriz opinó que encuentra algo positivo luego que haya hecho la denuncia. “La señora [María Delfina Yngunza Rodríguez, madre de Jaime Cillóniz] está lejos de ese sujeto cruel, que la ha violentado. Si yo tuviera que pasar esos minutos otra vez para que esta madre no esté cerca de ese hijo, lo volvería a pasar”, remarcó.

El tema legal aún no ha acabado para Cillóniz, pues siguen pendientes las denuncias de violencia contra la mujer y se evalúa si hubo daño psicológico a la actriz.