Daniela Darcourt y Tito Nieves estrenaron su nueva canción “Si tú te atreves” el pasado 10 de julio. El tema fue producido por Sergio George, el productor de Yahaira Plasencia. Sin embargo, llamó la atención el hecho que George no haya promocionado el tema en sus redes sociales.

Es así que la cantante peruana fue consultada sobre una supuesta riña entre Nieves y George en una reciente entrevista a “Mujeres al mando”, Darcourt afirmó que ella no tiene nada que ver en esos temas.

“Hace un par de días que me empezaron a preguntar por esto. Yo creo que son cosas internas en la cuales yo no tengo que ver. Tito y Sergio son dos personas que se conocen hace 40 años. Yo soy una ‘x’ que tuvo la oportunidad de grabar con el maestro Tito, el maestro Sergio. Aporté mi trabajo, mi chamba y de ahí no sé absolutamente nada”, acotó la salsera.

Del mismo modo, afirmó que su relación con ellos va absolutamente bien. “Le tengo el mismo cariño tanto a Sergio, como a Tito y ¡Para adelante! Ellos ya se quedarán de aclarar”, sentenció.

Daniela Darcourt sobre Sergio George y Tito Nieves

Otro de los temas de los que habló fue sobre su papel de “cupido” entre Amy Gutiérrez y su bailarin, Álvaro Peralta. Darcourt afirmó que tiene una bonita y larga amistad con la intérprete de “No te contaron mal”.

“Es una amistad bonita, la respeto la quiero un montón (...) Sí se conocieron por intermedio mío. No fui cupido, pero sí la persona que los presentó. Si nació algo entre ellos, chévere”, aseguró.

Finalmente mantuvo una conversación con Nieves, a quien le preguntaron si le gustaría que fuera su padrino musical de Darcourt. “El maestro tito es una persona impresionante, él sabe del cariño tan genuino que le tengo a él y a su esposa. Tiene cada ocurrencia. Hablamos todos los días”, concluyó.

