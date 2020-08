Daniela Darcourt en una entrevista con Magaly Medina dio a conocer detalles sobre la salud de su abuelo, quien se encuentra internado en el Hospital Edgardo Rebagliati a la espera de una cama UCI y un ventilador mecánico tras contagiarse de coronavirus (COVID-19).

“Mi abuelito tiene 97 años, está poniendo todas sus fuerzas para mantenerse con vida. Yo sé que no soy la única familia que está perdiendo un familiar. Estamos muy preocupados, ansiosos”, dijo Daniela al inicio.

La cantante de salsa reveló que el virus ha afectado severamente los pulmones de su abuelito. “Tiene el 70 % de los pulmones ya comprometidos, la situación está bastante crítica, (los doctores dijeron) que su evolución es estacionaria”, contó.

En otro momento, la intérprete de “Señor Mentira” señaló que es consciente que son muchas las personas que están a la espera de una cama UCI; sin embargo, le han dicho que su abuelo no tiene orden de prioridad debido a su edad.

“Básicamente estamos esperando lo que Dios decida, necesitamos una cama UCI, pero en esto momento es bastante inaccesible por la misma razón que muchas personas están esperando. (…) Que te digan tienes que aguantarte aquí a esperar que alguien se muera para que puedan suplantar la cama, pero tu abuelo tiene 97 años y no tiene orden de prioridad, básicamente es así. Es penoso porque por más adulto que seas, uno no está listo para perder a nadie, yo en mi caso no estoy lista”, añadió.

Darcourt también dedicó unas palabras de agradecimiento a todas las personas que le han brindado su apoyo en este difícil momento. “(Quiero) Agradecer a todos los que me han escrito o llamado, por la preocupación”, manifestó.

