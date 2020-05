Daniela Darcourt confirmó que viene pasando por una crisis en su relación sentimental con el bailarín Andrés Izquierdo. La cantante de salsa abrió su corazón en una reciente entrevista con el programa “Magaly TV: La firme”.

“Siempre vamos a dar un paso pensando que es lo mejor para ambos y eso es lo que estamos haciendo. Somos una pareja joven que está terminando de descubrir el proceso de tener algo estable", dijo la intérprete de “Adiós amor”.

“El respirar es sano, no solo para uno, si no como artista y ser humano. Eso no me hace ajena a que tenga problemas como cualquier persona. Pase lo que pase siempre voy a querer lo mejor para él”, agregó la artista nacional.

Además, la salsera recalcó que Andrés Izquierdo sigue formando parte de tu staff de bailarines y que mantienen comunicación. “Él tiene un lugar muy importante en mi corazón, al igual que yo sé que lo tengo en él”, concluyó.

Actualmente, Darcourt viene concentrándose en su música en tiempos de aislamiento social y alista una nueva colaboración con el reconocido salsero Tito Nieves.

Daniela Darcourt revela que está distanciada de su pareja sentimental. (Video: ATV)

