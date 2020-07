Dani Rovira, actor de “Ocho apellidos vascos”, volvió a pronunciarse en redes sociales tras ser diagnosticado con el linfoma de Hodgkin. Esta vez, el español de 39 años informó que terminó con su quimioterapia y reveló las secuelas de este tratamiento en su cuerpo.

“¡Se acabó la quimio! 8 sesiones y 4 meses entre pecho y espalda. Secuelas: pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo (de ésta última no me comentaron nada). Si a alguien más le ha pasado esto, que me escriba, con cuatro que seamos, organizamos un Tragabolas”, señaló el ganador del Goya.

En su mensaje público, Dani Rovira señaló que comenzará con las sesiones de radioterapia para hacer frente a su enfermedad que le fue diagnosticada en el mes de marzo de este año.

“Esta semana empiezo a afrontar 18 sesiones de radio, una cada día. Aunque los linfomas han desaparecido, los médicos lo han decidido así por cauterizar y precaución. A mediados de agosto, este mal sueño habrá acabado y podré retomar de nuevo ‘la normalidad’ si es que hay algo normal ya en este mundo. Me queda la última pantalla del videojuego... Ojalá cuando acabe se me ponga cabeza de koala. Me gustan mucho los koalas”, explicó.

Finalmente, el actor de “100 metros” y “Superlópez” expresó su gratitud hacia el cuerpo médico que viene apoyándolo en su proceso de recuperación.

“Son tant@s los que me están curando... Ánimo a l@s que están en la lucha. Tenemos unos médicos y un personal sanitario espectacular en este país. El resto es quererse y dejarse querer”, concluyó.

