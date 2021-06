El ‘Cuto’ Guadalupe apareció en un video que fue grabado mientras veía el partido de la selección peruana ante Ecuador por la Copa América y gritó eufóricamente que amaba a Gianluca Lapadula, gracias a su buena actuación en el partido anotando un gol y dando una asistencia a André Carrillo.

“Realmente tengo una admiración por toda la selección, pero en ese partido, no se que me pasó en realidad, estaba poseído y dije mis sentimientos, ya está. No tiene nada de malo decir a una persona Te Amo”, dijo en el programa En Boca de Todos.

“Esta situación me agarró en mis cinco segundos. He tenido problemas con mi esposa por lo sucedido”, contó.

La conductora Tula Rodríguez, tras escuchar lo sucedido, le mandó un mensaje a Gianluca Lapadula en tono de broma. “Todo lo que ocasiona Gianluca. Por favor Lapadula no puedes ocasionar un problema marital en la familia del Cuto porque él estaba poseído por ti”.

‘Cuto’ Guadalupe tras decir que “ama” a Lapadula: “Tuve problemas con mi esposa”