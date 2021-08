El exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe contó la historia de cuando fue acusado de ladrón a los 8 años, cuando viajaba en un micro. El autor de la popular frase “La fe es lo más lindo de la vida” reveló que descubrió el racismo en aquella época.

“En ese tiempo tenía 8 años. Aún ni siquiera había ingresado a la Academia en Cantolao, pero era alto, no parecía que tenía esa edad por mi ‘tallarín’. A pesar de mi aspecto, era bien tímido. Como les decía, era el ‘engreído’ de ‘Mamá Prince’. Me gustaba ir parado, agarrado de los pasamanos para columpiarme, sentirme que siendo chibolito ya alcanzaba a llegar ahí como los adultos”, contó el ‘Cuto’ en el diario Trome.

“Uno vestía lo que podía, tenía una apariencia muy humilde, mi jean despintado, gastadito, un polito de cientos de lavados que heredé de uno de mis hermanos mayores y unas zapatillas de tela sin marca reconocida. En eso veo que sube un grupo de amigos: dos hombres y dos mujeres. Uno de los muchachos comienza a gritar desesperado. “¡Me han robado, me han robado!”, grita fuerte uno de ellos. ¿Dónde estaba el ladrón?”, siguió.

“El micro iba en movimiento, la gente volteó a mirar y él hizo todo un escándalo. Tanto era el alboroto que me asusté sin saber que pasaba en realidad. “¿Qué pasó?, ¿quién le ha robado?”, preguntaron los pasajeros. Y el muchacho que hizo toda esa bulla me señaló a mí. “¡Él me ha robado, ha sido él!”. El chofer detuvo el vehículo, la gente se me acercó”.

“Repito, era un niño de 8 años, no supe qué hacer. Todo un bus acusando de ladrón a un inocente chiquillo. Sí, al verme en esa situación lloré de impotencia. Sentí en carne propia que se me acusaba de algo que no había hecho y todo por mi color de piel”.

“¿Qué había pasado? El ‘palomilla’ había inventado toda esa escena para victimizarse y culparme. No sé si lo hizo de broma o porque tenía cólera a los morenos. Fue tan grotesco que hasta sus propios amigos le reclamaron por su actitud”, contó el ‘Cuto’ Guadalupe.