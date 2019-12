Anda feliz de la vida

Vanessa Terkes disfruta de estos días. Esta semana, recibió la sorpresa de su hija, Sujetka, en un programa en vivo y casi llora por el detalle. Sin duda, ya olvidó el episodio con Forsyth.

‘Y dale U’ en todos lados

Andy Polo aprovecha al máximo sus ‘vacas’ y estuvo de viaje por México. Sin embargo, no olvida su amor por el color crema y cuando estuvo bajo el mar, no tuvo mejor idea que posar con el logo de la ‘U’ en sus manos. ¡Un hincha de verdad!

¿Se repetirá la historia?

Carlos Galdós contó que el padre que casó a Edison Flores y Ana Siucho fue el mismo que lo casó a él, pero que su ‘matri’ no tuvo un final feliz. “Mala mano tiene el padre Pablo. No me hubiera divorciado”, contó en su programa.

Año nuevo en Miami

Mayra Goñi, expareja de ‘Talara’ Trujillo, pasará Año Nuevo en Miami junto a su actual novia, Nesty. Eso sí, la cantante espera que su novio le compre los pasajes, ya que acaba de ganar un rico premio tras llevarse el primer lugar en ‘El Dúo Perfecto’. ¡Qué la pasen bien, gente!

El maestro de maestros

Aunque hace poco decía que estaba feliz solo, Roberto Martínez confesó que ya encontró el amor y que está más feliz que nunca. Eso sí, no quiso contar quién es la nueva afortunada, pero jura que esta vez le costó para ganarse el ‘sí’.

El ‘capi’ estuvo en un programa y fue claro en que la muchacha, a la que ya venía cortejando todo el 2019, le dio el ‘sí’. “Ya estamos, me dijo que sí”, le respondió el expelotero, que ha estado con las mujeres más bellas del medio peruano. ¡Leyenda!

Tonazo de fin de año

Christian Cueva estuvo de fiesta con unos amigos antes de recibir la Navidad. Eso sí, el pelotero ahora sale solo con su esposa y dicen que ya se porta bien y anda alejado de los excesos. Ojalá esta faceta le dure. ¡Ajá!