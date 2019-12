André Carrillo es pura fiesta

Luego de su título en la Liga de Campeones de Asia, André Carrillo anda disfrutando de las ‘vacas’. La ‘Culebra’ para en la playa, de paseo y ahora hizo una rica parrilla para todos. ¡Buena!

‘Tili’ desafía a Olinda

Luego de que Olindas Castañeda diga que Tilsa Lozano se metió en su relación con el exboxeador, Jacson Mora, la ‘Tili’ se hizo la de oídos sordos. Es más, se dedicó mensajes de amor y corazoncitos con Mora en redes sociales. ¡Uy!

‘Chato’ huyó de la rubia

Leslie Shaw fue invitada a ‘El dúo perfecto’ para cantar junto a todos los participantes, sin embargo, el piloto Mario Hart decidió no salir a cantar con su expareja. Según él, se torció el pie y ya no le dio tiempo. ¿Será cierto?

‘Rey de los choteados’

Olinda Castañeda reveló este fin de semana que también ‘choteó’ a Christian Cueva y se unió a una larga lista de modelos que no le ‘pararon bola’: Vania Bludau, Alexandra Méndez, Rosángela Espinoza, Shirley Arica, etc. Al parecer, la billetera no lo es todo.

Paltaza con Pamelita

Pamela Franco, la nueva conquista de Christian Domínguez, tuvo una ‘paltaza’ en el programa de la ‘Señito’ Valcárcel este fin de semana. Y es que durante el programa, la ‘Señito’ optó por ignorarla. Resulta que Domínguez y Valcárcel habrían tenido sus diferencias cuando el cumbianbero era pareja de Isabel Acevedo, quien participaba en el programa ‘El dúo perfecto’. “¿Ella quién es?”, dijo Gisela cuando vio a la ex del ‘Chemo’ Ruíz, lo que puso todo de candela. ¡Picante!

¿Tendrán su remember?

Paula Arias, quien hace poco fue vista con el ‘Murciélago’ Lobatón, dice ser una feliz solterita, ya que no tiene que pedirle permiso a nadie. Sin embargo, esta fin de semana estuvo junto al papá de una de sus hijas, quien cumplía años.