Julio Grados, exmédico de la Selección peruana de fútbol, conversó con El Bocón y opinó sobre esta pandemia mundial y sobre los últimos partidos que se han jugado a puertas cerradas: “Participar un encuentro de fútbol con público es total contraproducente. Hay que tomar todas las precauciones”, expresó el galeno.

Asimismo, comentó sobre el accionar de la Superliga Argentina, que fue una de la últimas ligas en suspender debido al brote del Coronavirus: "Argentina hubo opiniones en contra de que se juegue sin público. Tengo la versión de un médico de AFA que decía que no había ningún peligro que se juegue a puertas abiertas”.

Futbolista y el Coronavirus

Por otro lado, dio a conocer cómo afectaría el COVID-19 a un futbolista que lo padece tras el conocimiento de varios jugadores de talla mundial como Dybala, Fellaini, y Arteta que han dado positivo a la prueba de Coronavirus: “Se ha visto en algunos casos que desarrollan la enfermedad podría ver una disminución del 20 - 30 % de la capacidad pulmonar de la persona. Si tienen una buena defensa inmunológica, no se desarrolla en su totalidad. Una cosa es ser portador, otra tener el virus, y otra desarrollar la enfermedad”.

“Este virus no es nuevo. Ahora si una persona se contagia con Coronavirus adquiere anticuerpos para ella no quiere decir que otras enfermedades me van atacar. No, al contrario”, añadió.

Seguido agregó: “No se puede generalizar que si un futbolista tiene COVID-19, no va a jugar. Se tiene ver caso por caso”.

Coronavirus | Exmédico de la selección peruana se refiere a la situación de los jugadores contagiado

Un posible reinicio del fútbol

También, Grados reconoció que es complicado mencionar si se debe ampliar el aislamiento social a más días: “Tú puedes poner un año de aislamiento, pero si la gente sigue sacándole la vuelta a esta disposición, no va a ser suficiente. Lo más saludable es que se alargue, quizás, unos 15 días más. Lo más importante que la gente tome conciencia”.

Sobre una posible fecha de reinicio las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022, el doctor Grados estimó sobre la decisión de dirigentes que desean retomar las actividades deportivas en esta región: “Aquí hay mucho interés, no quiero llamarlo económico, pero si influye. Las opiniones de Argentina influyen mucho (que se continúe jugando a puertas cerradas) en las Eliminatorias".

Conjuntamente, consideró: "Leí una declaración de un dirigente de Alianza que ya está poniendo fecha. Por Dios, cómo vas a poner fecha si no conoces el índice de infectados, Hay que esperar. Que no pongan fecha de nada. Primero es la salud de la población”.

Finalmente, el especialista en medicina deportivo brindó una recomendación para contrarrestar el Coronavirus: “Hay que enseñar los hábitos y respetar las normas. Y exagerar los cuidados. Que los jugadores se diviertan en su hogar. No es fácil estar en 4 paredes es como cuando se lesionan. La cosa psicológica no va bien, pero si lo manejan con inteligencia va a salir bien”.

