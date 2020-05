Martín Vizcarra anuncia algunas restricciones que continuarán pasado el 24 de mayo [VIDEO]

El presidente Martín Vizcarra ha declarado para los medios luego de su visita a la ciudad de Tacna, a la que ha llegado para hacer oficial la entrega de 15 ventiladores mecánicos al Gobierno Regional, en favor de la lucha contra el Coronavirus. Allí habló sobre algunas restricciones que continuarán pasado el 24 de mayo, día en el que finaliza la cuarentena.

¿Qué restricciones continuarán luego de la cuarentena?

“Las reuniones con aglomeración de gente no pueden ser. No pueden haber clases en colegios, clases en universidades, no pueden funcionar restaurantes con atención al público, locales nocturnos o cines, todo lo que sea aglomeración de personas no va a funcionar por varios meses. Incluso las restricciones para la circulación en las noches también tendrá que continuar porque es ahí donde no se puede controlar. Esta pandemia está cambiando la situación, costumbres y vida de todos. Decir que el 24 volvemos a la normalidad no es así, hasta que no se derrote completamente (al COVID-19) vamos a tener que seguir cambiando”, afirmó Martín Vizcarra.

Sobre el alza de las medicinas

Otro punto que también tocó el presidente fue acerca del alza de las medicinas, pues en muchos lugares vienen aumentando de precios, aprovechando el alto consumo en medio de la crisis por el COVID.

Estamos garantizando abastecimiento de las medicinas que se requieren en hospitales y centros de salud, estamos haciendo adquisiciones para que incluso se acceda de forma gratuita con el estado (EsSalud o MINSA). El lunes veremos qué medidas tendremos que tomar sobre el alza de precios de las medicinas.

