En el día 108 de la cuarentena, el ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló que el país se encuentra preparado para enfrentar un posible rebrote del coronavirus tras el inicio de una cuarentena focalizada, en el marco de la ampliación del estado de emergencia que va hasta el 31 de julio.

En entrevista con Radio Nacional, indicó que el sistema de vigilancia epidemiológica de su sector permitirá hacer un diagnóstico temprano y responder ante un eventual brote con medidas de cuarentena focalizada a nivel distrital y provincial.

“Estamos preparados para un rebrote. Tenemos en proceso de instalación 1.250 unidades de diagnóstico rápido, que hemos llamado ‘Puestos COVID', los cuales estarán ubicados en los establecimientos de salud o cerca de ellos. Es allí donde la gente podrá acceder a que le hagan la prueba de diagnóstico e iniciar su tratamiento inmediatamente”, señaló el titular del Minsa.

Zamora recordó que la lucha contra el coronavirus se inició con un solo laboratorio de diagnóstico y ahora se cuenta con 13 en todo el país. No obstante, dijo que de registraste un rebrote de la infección por COVID-19, se continuará empleando pruebas rápidas para hacer un diagnóstico veloz y confirmar la cantidad de infectados.

“Para hacer el seguimiento individual tenemos ahora 450. 000 pruebas moleculares que van a ser repartidas en todo el país, ideales para hacer diagnóstico temprano. Las personas que están con fiebre, dolor muscular y viven en una zona de alto contagio por COVID-19 podrán acercarse a las unidades de diagnóstico rápido para hacerse el hisopado y descartar la presencia del virus”, añadió.

Atención de pacientes COVID-19 en clínicas

El ministro Zamora reiteró que todas las clínicas que mantengan un contrato con el Estado están obligadas a brindar atención de emergencia a pacientes graves por coronavirus. A la fecha son 12 las que firmaron un contrato con el Minsa: 9 son de Lima y 3 de Huaraz, Arequipa y Trujillo.

Los mecanismos de atención de estos pacientes en estado grave son dos: el paciente llega al establecimiento de salud al cual está adscrito (SIS, Ministerio de Salud o Essalud) y de no existir una cama de UCI será derivado a la clínica con la que se ha firmado el contrato y que tenga una cama UCI libre.

“La otra ruta es, yo llego por emergencia a una clínica privada y allí evalúan el grado de gravedad de mi condición. Si no es grave, me derivarán a un hospital público o de Essalud para que continúe con mi hospitalización en esos establecimientos. Si fuera grave y no hay tiempo para actuar con una derivación, continuaré en la misma clínica si es que existe un contrato”, explicó.

Aclaró que todos los establecimientos de salud tienen la obligación de tratar a las personas en estado gravedad dentro de las 24 horas, independientemente de la enfermedad que tengan. No solo para COVID-19, eso en virtud de la ley de emergencia.

“En emergencia le harán la evaluación de su condición, si es una condición grave lo que harán es buscar un hospital público o de Essalud con un ventilador mecánico disponible para poder derivarlos. Si no hubiese disponibilidad, continuará su tratamiento en la clínica si esta tiene ventilador mecánico y contrato con el estado”, añadió. Detalló que en el sector privado existen alrededor de 260 camas UCI.

El ministro señaló que a partir de la publicación del Decreto de Urgencia N° 066, que dispone incrementar la disposición y distribución de oxígeno medicinal, se inició la compra de este recurso, incluso de plantas para Piura, Chimbote, Callao, Moquegua, Arequipa, Áncash, Apurímac, La Libertad, Cusco.