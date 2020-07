El presidente Martín Vizcarra recibió este miércoles los 400 ventiladores mecánicos procedentes de China para atender la demanda de estos aparatos en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales del país. El mandatario dijo además que se ha planteado incrementar a 5.000 el numero de camas UCI para el 2021 con la intención de preparar al país ante eventuales enfermedades o desastres.

Desde el Callao, el jefe de Estado indicó que estos aparatos fueron adquiridos por la Reconstrucción con Cambios (RCC) y serán distribuidos a los hospitales de las 25 regiones que los requieren de forma urgente. Explicó que la exportación de estos ventiladores demoraron debido a que se tuvo que competir con los requerimientos de otros países del mundo.

“Esto es un proceso de adquisición. Son 400 para los cuales ya he hecho la distribución. Tenemos 650 ventiladores mecánicos que hay llegado entre la semana pasada (250 de Estados Unidos) y esta semana que van atender todas las demandas. No habrá ninguna sola región que se quede sin un número determinado de este aparato. Una de las regiones más favorecidas [con la entrega de ventiladores] es Lima porque hemos visto que la pandemia se concentra en un 70%. Estos irán a hospitrales del Minsa y EsSalud”, señaló.

Reforzamos nuestro sistema de salud para la atención y cuidado de más peruanos. El presidente @MartinVizcarraC recibe 400 ventiladores mecánicos adquiridos por la @AutoridadRCC y que se distribuirán a hospitales que los requieran de forma urgente. En vivo: https://t.co/A5rjgP60U7 pic.twitter.com/cPYbYOSfyC — Presidencia Perú (@presidenciaperu) July 1, 2020

Vizcarra anunció que se ha coordinado con el Ministerio de Defensa (Mindef) para que se trasladen los ventiladores mecánicos por vía aérea hacia las 25 regiones. “Hemos coordinado para que en el transcurso de esta y máximo la próxima semana podamos tener todos estos equipos en su lugar de destino. Un aparato destinado para el tratamiento del COVID-19 no puede estar en un cajón u almacén”, remarcó.

En otro momento, el mandatario detalló que a la fecha existen 1.355 camas UCI en el país y anunció que el número de estos se incrementaría. “Esta pandemia nos ha enseñado que no estamos preparados en el sistema de salud y no vamos a esperar una nueva enfermedad. El objetivo de aquí al año del Bicentenario es tener en el Perú 5 mil camas UCI ya no para atender el COVID-19 porque estará superado, sino para preparar a nuestro país para eventos de este tipo. Puede ser una enfermedad, desastres natural o terremoto”, indicó.