No se guardó nada. La periodista Juliana Oxenford utilizó sus redes sociales para pronunciarse respecto al último acontecimiento donde se ha visto envuelta Milagros Leiva. Todo esto durante el octavo de día de cuarentena que se vive en el Perú a causa del coronavirus.

Todos los días, entre que voy y vengo del canal, me detienen policías y/o militares pidiéndome mi salvoconducto y documentos. Ser periodista no me excluye de cumplir con lo que la ley manda. La autoridad exige documentación en regla y a la autoridad se le respeta. — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) March 23, 2020

Un video que se volvió viral en las últimas horas muestra a Leiva discutiendo con miembros de la Policia Nacional del Perú, quienes al parecer solo le habían pedido que se identifique correctamente porque se encontraba transitando en su automóvil durante el toque de queda.

A la señora Milagros Leiva la detienen en San Isidro, al pedirle que se identifique se pone matona, la bajan, le piden salvoconducto y lo que ella hace es llamar al "general Del Águila" para que "ponga orden".



¿Quién chucha se cree esta tipa? pic.twitter.com/GxWrTMksn6 — El Expropiador Perú (@elpanfletope) March 23, 2020

"Yo no me equivoco, yo tengo permiso para transitar. ¿Cómo no me voy a querer estacionar? Señorita, yo conozco la ley, solo estoy trabajando para mi país, igual como tú”, respondió exaltada la perodista.

Tras ver estas imágenes, Oxenford no dudó en dejar un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter, contando como procede ella ante una situación similar a la cual no ha sido ajena estos días y que nunca usuaria su posición de periodista a su favor.

